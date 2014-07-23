السلاح مقابل المال.. اتفاق بين داعش وألوية في سوريا

تم التوصل اليوم إلى اتفاق نهائي بين كل من "داعش" من جهة، ولواء القعقاع ١١٢، ولواء القعقاع الإسلامي من جهة أخرى، على تسليم هذه الألوية جميع أسلحتها للدولة الإسلامية داعش مقابل تعويض مالي لهذه الألوية لأنها لم تقاتلهم.

وأصبحت القورية الآن شبه خالية من السلاح، وكانت جبهة النصرة في القورية قد سلمت أسلحتها في وقت سابق إلى الدولة الإسلامية داعش، في حين نفذت الدول الإسلامية حملة اعتقالات في بلدة القورية بحثا عن مطلوبين.

وفي المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش تم تطبيق "حد الجلد" بحق رجل من بلدة العشارة بسبب قيامة بفتح مطعمه في نهار رمضان، وتم جلده في بلدة القورية. وفجرت الدولة الإسلامية عدة منازل لمطلوبين لها في بلدة الشميطية بينهم منزل لقيادي في حركة أحرار الشام الإسلامية، بينما نفذ الطيران الحربي بعد عصر اليوم غارة على مناطق في قرية الكشكية بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لمقتل طفلة في السادسة من العمر وسقوط جرحى.

أيضاً قصفت قوات النظام مناطق في قريتي الحطلة والحسينية، كذلك تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومقاتلي الكتائب الإسلامية في حي الرصافة ترافق مع قصف قوات النظام على مناطق في الحي ومناطق في حي الحويقة، ما أدى لاندلاع النيران في أحد المنازل.