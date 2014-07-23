الطيران السوري يقتل 6 أطفال من عائلة واحدة

قتل ستة أطفال من عائلة واحدة في قصف للطيران السوري شمال مدينة حلب بينما قتل ثلاثة أطفال آخرين في قصف للنظام في مناطق مختلفة ليل الثلاثاء الأربعاء، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: "استشهد ستة أطفال من قرية الوحشية في ريف حلب الشمالي جراء قصف جوي على القرية"، موضحا أن الأطفال هم ثلاثة ذكور وثلاث أناث من عائلة مسلم.

وتقع البلدة الى الشمال من حلب كبرى مدن شمال البلاد التي تشهد معارك يومية منذ صيف العام 2012، ويتقاسم النظام والمعارضة السيطرة على أحيائها.

وتتعرض مناطق المعارضة في حلب وريفها لقصف مكثف من طيران النظام منذ نهاية 2013، أدى الى مقتل أكثر من 2000 مدني منذ بداية 2014، بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: إن الطيران كثف في الفترة الأخيرة غاراته الجوية شمال حلب في محاولة لتشتيت المقاتلين المعارضين واستعادة المناطق التي يسيطرون عليها، لا سيما بلدة مارع".

وليل الثلاثاء، قتل شخصان بينهما فتى في الخامسة عشرة من العمر في قصف جوي على بلدة اللطامنة في ريف حماة، وطفلة في السابعة من العمر في قصف مدفعي للنظام قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، بحسب المرصد.

وفي ريف محافظة دير الزور، التي باتت تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في شكل شبه كامل، قتلت طفلة في السادسة من العمر في قصف جوي لطيران النظام على قرية الكشكية شرق المحافظة.

وأدى النزاع السوري المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام، إلى مقتل أكثر من 170 ألف شخص بينهم أكثر من تسعة آلاف طفل، بحسب المرصد.