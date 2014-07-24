أم قتيل من حزب الله تحرض على القتال في سوريا

أظهر شريط فيديو بثه ناشطون على موقع "يوتيوب" أم أحد قتلى حزب الله اللبناني وهي تحرّض علناً على الذهاب للقتال في سوريا بحسب ما نشره موقع "زمان الوصل" السوري.

وبدت أم القتيل محمود عباس شحادة من بلدة "بانولية" في قضاء صور وهي تلبس بدلة عسكرية مموهة وتخاطب مجموعة من النساء المتشحات بالسواد حولها قائلة "بعتوا ولادكن ع سوريا نحن عم نقاتل كفار هنيك".

وأضافت الأم "مش عم نقاتل نحنا سوريا عم نقاتل كفار وإذا ما رحتو يا شباب يا نسوان جايين لينا الكفار".

وفيما حاول شاب بدا وكأنه ابنها تهدئتها صرخت "ليكو ابني استشهد صح، النار عم تولع بقلبي بس قسماً بالله أن السيدة زينب عم تطفيها والزهراء عم تطفيها".

ثم خاطبت زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله وهي تصرخ "ولك يا سيد حسن عندك شباب وعندك أسود متل الأسد محمود شحادة".

وكانت مصادر أمنية لبنانية أعلنت منذ أيام عن مصرع المقاتل في حزب الله محمود عباس شحادة مع عدد من عناصر الحزب في المعارك الدائرة في القلمون.