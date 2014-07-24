على خطى داعش.. "النصرة" توسع مناطق نفوذها بسوريا

تسير جبهة النصرة على خطى داعش في سوريا من خلال العمل على توسيع رقعة المناطق الخاضعة لسيطرتها بتحقيق المزيد من المكاسب على الأرض وإحكام السيطرة على بلدات وقرى سوريا لا سيما في شمال البلاد.

النصرة المرتبطة حتى الآن بتنظيم القاعدة على عكس داعش التي انشقت عن التنظيم الأم تركز في عملياتها العسكرية على المناطق الشمالية الحدودية مع تركيا لا سيما في إدلب وحلب إضافة إلى منطقة الساحل وبعض المناطق المحدودة جنوبا في درعا على الحدود الجنوبية مع الأردن.

وسيطر بالأمس مقاتلو جبهة النصرة على مخازن أسلحة وذخيرة تابعة لجبهة ثوار سوريا أحد أكبر الفصائل المقاتلة في الجيش الحر في الشمال السوري وذلك بعد معارك ضارية في بلدة سلفين ودركوش بريف إدلب.

وتتركز الإنجازات الأكبر لجبهة النصرة على طول الحدود مع تركيا حيث تمت السيطرة على أجزاء من مدينة حارم الحدودية مع تركيا.

وإزاء تلك التطورات تم استنفار القوات التركية على الحدود مع سوريا وحلقت مروحيات مراقبة جوية في المناطق التي تشهد معارك بين الفصائل المسلحة العاملة على الارض في سوريا.

ولتحقيق تلك الإنجازات بهدف توسيع نطاق سيطرتها تخوض جبهة النصرة قتالا مع مختلف الفصائل والقوى المسلحة التي أصبحت تتقاتل فيما بينها وليس مع النظام الذي وصلت نسبة قتاله مثالا مع داعش 15% فقط مقارنة مع أكثر من 50% من المعارك يخوضها داعش مع الجيش الحر وذلك بحسب مصادر تركية كشفت عن مخطط توزيع المعارك الجارية على الساحة السورية.

