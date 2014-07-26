الثوار يستهدفون معاقل النظام في حماة وحلب وإدلب

استهدف الجيش الحر، اليوم الجمعة، عدة نقاط تمركز لجيش النظام في ريف حماة، حيث قصف، بقذائف الهاون، معاقل الشبيحة في مدينة مورك، بينما استهدف المطار العسكري بصواريخ الغراد، محققاً اصابات عديدة.

وفي سياق آخر، انهمرت البراميل المتفجرة التي القاها طيران النظام والتي تحمل غز الكلور السام على بلدة خطاب بريف حماة.

وفي ريف دمشق، طال قصف مدفعي قام به جيش النظام عدة مناطق منها منطقة المزارع بمخيم خان الشيح وطريق زاكية وبلدة جسرين.

كما دارت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام على الجبهة الشمالية لمدينة داريا في الغوطة الغربية.

وفي دمشق نفسها، طال القصف حي جوبر بالتزامن مع اشتباكات عنيفة.

أما في حلب، فطال قصف من الطيران الحربي بالرشاشات الثقيلة حي الحيدرية، فيما قصف النظام منطقتي سفينه الصحراء وحي بعيدين بالبراميل المتفجرة. أما منطقتي حيي باب النصر وأقيول فاستهدفهما النظام بقذائف الهاون.

ومن ناحيتهم، استهدف الثوار معاقل جيش النظام بمدفع محلي الصنع في حي صلاح الدين جنوبي مدينة حلب.

وفي اللاذقية، قصف الطيران الحربي قرى جبل التركمان بالبراميل المتفجرة، فيما استهدف الطيران الحربي جرود بلدة عرسال اللبنانية وجرود بلدتي فليطة ومعرة يبرود في جبال القلمون بريف دمشق تزامناً مع اشتباكات تدور في المنطقة.

ولم تسلم الرستن في حمص من القصف المدفعي، مما ادى الى اصابات عديدة خاصةً بين الأطفال.

ومن ناحية إدلب، استهدف الثوار سيارة تقل عناصر من جيش النظام بلغم أرضي في جبل الأربعين، ما أسفر عن مقتل عناصرها.