براميل متفجرة على حلب وصواريخ وقذائف هاون على محردة

ألقى الطيران المروحي لقوات النظام السوري برميلين متفجرين على مناطق في حيي باب النصر وباب الحديد بحلب القديمة، وبرميلين آخرين على مناطق في حي بعيدين، ترافق مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، والكتائب المقاتلة من جهة أخرى في محيط ساحة الحطب بحلب القديمة، وسط قصف قوات النظام لمناطق في حيي أقيول وباب النصر، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقصفت الكتائب الإسلامية بالصواريخ محلية الصنع وقذائف الهاون قوات النظام بمحيط مبنى المخابرات الجوية بحي جميعة الزهراء غرب حلب، بينما استهدفت الكتائب بقذائف الهاون قوات النظام في منطقة البريج شرق حلب، كما قصف الطيران الحربي مناطق في مدينة اعزاز.

وتجدد سقوط قذائف هاون وصواريخ محلية الصنع على مناطق في مدينة محردة التي يقطنها مواطنون من الديانة المسيحية، بينما لاتزال الاشتباكات العنيفة مستمرة بين قوات النظام من جهة ومقاتلي الجيش الحر من جهة أخرى في محيط رحبة خطاب، ما أدى لإعطاب دبابة ثانية لقوات النظام وخسائر بشرية في صفوفها، وسط تجدد استهداف الكتائب الإسلامية بالصواريخ لكل من مطار حماة العسكري ومناطق في قريتي ارزة وربيعة اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة العلوية.

فيما تعرضت مناطق في محيط بلدتي خطاب وبلحسين ومناطق في قرية الحجامة وبساتين بلدة حلفايا، لقصف من قبل قوات النظام، كما استهدفت الكتائب الإسلامية بقذائف الهاون قوات النظام في محيط بلدة مورك بريف حماة الشمالي، وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام.