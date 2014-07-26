"داعش" يقتل 25 من قوات الأسد بالحسكة

أفاد ناشطون في الحسكة بمقتل 25 من قوات الأسد وعناصر الدفاع الوطني في انفجار سيارة مفخخة استهدفت حاجز البانوراما على مدخل الحسكة الجنوبي، بحسب ما ذكره موقع "زمان الوصل".

وقالت مصادر إن تنظيم "داعش"، الذي تبنى تفجير السيارة المفخخة، بدأ هجوما من 3 محاور على الحسكة، مشيرة إلى أن فوج "الميلبية" محاصر تماما، حيث قتل قائده برتبة لواء أمس الأول، إضافة إلى مقتل ضابطين برتبة عميد ونقيب أمس.

وأكدت صفحات على "فيسبوك" مصرع العميـد الركن نضال أحمد محمد مـن قريـة الجبـاب في منطقة الدريكيـش في فوج الميلبية بريـف الحسكة.

وشب حريق ضمن الفوج الذي يضم مخزنا للقطن، إضافة إلى نحو 500 عنصر، ما أدى إلى احتراق كامل الموجود من القطن، بحسب المصدر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بمقتل ما لا يقل عن 85 جنديا وضابطا في قوات النظام السوري، خلال تفجير مقاتلين من الدولة الإسلامية "داعش" لأنفسهم بعربات مفخخة في الفرقة 17، والاشتباكات التي تبعتها بين عناصر من قوات النظام والدولة الإسلامية في الفرقة 17 والإعدامات التي نفذتها الدولة الإسلامية بحق جنود كانوا منسحبين من الفرقة باتجاه مناطق في شمال الرقة.

وكان التنظيم أعلن سيطرته الكاملة على الفرقة 17 في مدينة الرقة بعد استهدافها.