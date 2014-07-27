أخبار سوريا اليوم بالفيديو

طال، أمس السبت، قصف مدفعي عشوائي بلدة صيدا بريف درعا، فيما انهمرت قذائف الهاون على الحي الشرقي لمدينة بصرى الشام في درعا أيضاً.

أما البراميل المتفجرة فألقاها طيران النظام على بلدتي النعيمة ونوى، فيما قام هذا الطيران بغارة على بلدة الجيزة في ريف درعا.

وفي ريف دمشق، قتل 3 أشخاص وسقط العديد من الجرحى جراء قصف الطيران الحربي لبلدة بيت ساير، في حين دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام في محيط بلدة المليحة.

وفي سياق متصل، اغتنم الثوار أسلحة من مقرات جيش النظام قرب بلدة قارة في القلمون.

ومن جهة حماة، قصفت قوات النظام بلدة خطاب التي تقدم فيها الثوار، كما سجّل نزوح كبير من أهالي بلدة أرزة المجاورة والموالية للنظام.

وطال قصف قوات الأسد براجمات الصواريخ أحياء بلدة حربنفسة، في حين استهدف الجيش الحر مطار حماة العسكري وجبل زين.

وفي حلب، سقط 15 قتيلا، جميعهم من الأطفال والنساء، نتيجة سقوط صاروخ أطلق على اوتستراد الحمدانية مساء أمس الجمعة، فيما استهدف الطيران الحربي بخمسة صواريخ مدينة دير حافر في ريف حلب الشرقي.

ومن جهتهم، استهدف الثوار بصاروخ محلي الصنع مقراً لجيش النظام على الطريق الدولي حمص - دمشق.

ومن ناحية إدلب، سقط 10 قتلى وعدد من الجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في السوق الرئيسي لقرية أطمة على الحدود السورية - التركية.

وفي سياق متصل، تصدى الجيش الحر لغارة من طيران النظام الحربي في كفرحايا بجبل الزاوية.