الجيش الحر يحقق تقدماً في حماة

شهدت حماة أمس اشتباكات عنيفة بين فصائل عسكرية ثورية وقوات الأسد على حواجز قرية الشير والمجدل ومدرسة الحكمة وحاجز الترابيع، وسيطروا على حاجز الترابيع الأخير القريب من مدينة محردة ذات الأغلبية المسيحية، وقطعوا الطريق الواصل بين مدينة حماة ومحردة.

كما استهدفوا مطار حماة العسكري وقمّة جبل زين العابدين بصواريخ الغراد لشل حركة الطيران المروحي والحربي، ودمروا آليات عسكرية تابعة لقوات الأسد، وفجّروا دبابة على جبهة مورك بحماة، كما نزح أهالي مدينة حلفايا بريف حماة بعد استهدافها بالطيران المروحي التابع للأسد ببراميل متفجرة.

ويظهر هذا الفيديو ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻋﺮﺑﺔ ﺷﻴﻠﻜﺎ ﺑﺼﺎﺭﻭﺥ ﺗﺎﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎة ﻣﺤﺮﺩة.