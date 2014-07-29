داعش يفتتح مكتبا للفتيات الراغبات بالزواج من مقاتليه

لم يكتف تنظيم داعش بالسيطرة الكاملة على مدينة الباب السورية، بل قام بافتتاح مكتب نسوي بالقرب من مبنى السرايا في المدينة، مهمته الرئيسية استقبال الفتيات العازبات والسيدات الأرامل اللواتي يرغبن بالزواج من مقاتلي تنظيم داعش، ويتم تسجيل أسمائهن وطلباتهن وعناوينهن، ليقوم بعدها مقاتلو داعش بأخذ عناوين تلك الفتيات أو السيدات، والذهاب لخطبتهن بشكل رسمي، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لنشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان في حلب.

في الوقت نفسه، أعدم داعش صباح اليوم رجلاً عن طريق النحر بآلة حادة، في ساحة مرطو بمدينة الباب في ريف حلب الشرقي بتهمة "الردة والقتال إلى جانب الصحوات".

وأبلغت المصادر أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها تنظيم داعش بالإعدام عن طريق "النحر بآلة حادة" في مدينة الباب التي شهدت في وقت سابق عدة حالات إعدام رمياً بالرصاص، من بينها إعدام أحد مقاتلي داعش في أواخر يونيو الفائت في ساحة مرطو بمدينة الباب بتهم "الإفساد في الأرض" وأخذ أموال الناس عندما يستوقفهم على أحد الحواجز بعد أن يتهمهم بالكفر، وعلق داعش جثته في مدينة الباب 3 أيام، وقال حينها "كي يعتبر الجميع".