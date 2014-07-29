مقاتلو المعارضة السورية يتوغلون تجاه مطار حماة

استطاع مقاتلو المعارضة السورية أن يحققوا نصرا عبر تقدمهم خلال الساعات القليلة الماضية في اتجاه مطار حماة العسكري، وفق ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان وقائد الجبهة اليوم الثلاثاء.

من جهته، أفاد مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، بأن "الكتائب المقاتلة باتت على بعد 9 كيلومترات من مطار حماة العسكري الذي يسعون إلى شله".

وكان ذكر ليلا أن مقاتلي جبهة النصرة وكتائب مقاتلة سيطروا على حاجز الترابيع في ريف حماة، ما مكنهم من قطع الطريق بين مدينتي حماة ومحردة في الريف، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.

وفي السياق ذاته، قال قائد الجبهة في المنطقة، يوسف الحسن، في اتصال هاتفي، إن مقاتلي المعارضة يحاولون التقدم نحو مطار حماة بهدف "تحييده"، لأن النظام يصنع البراميل المتفجرة التي يلقيها من طائراته المروحية على المناطق في المطار، مضيفا أن طائرات النظام تنطلق من المطار لتنفيذ غاراتها على المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

وكانت الكتائب المقاتلة سيطرت ليل السبت/الأحد على بلدة خطاب في ريف حماة الشمالي الغربي، واستولت على مستودعات ذخيرة فيها. وأشار المرصد إلى أن النظام "تعرض لسلسلة خسائر على الأرض في محافظة حماة خلال الفترة الأخيرة".

وقال حسن إن النظام يستقدم تعزيزات إلى المنطقة، مضيفا أن المقاتلين "يقصفون المطار بصواريخ غراد". يذكر أن البراميل المتفجرة قتلت مئات الأشخاص، معظمهم من المدنيين، لاسيما في منطقة حلب (شمال).

وأفاد المرصد السوري، الاثنين، بمقتل رجل مسن و3 من أحفاده ووالدتهم في قصف بالبراميل المتفجرة على مناطق في مدينة بصرى الشام في درعا (جنوب).

وتحشى البراميل التي تلقيها مروحيات الجيش السوري بالمتفجرات وقطع الحديد، ولا تتمتع بأي نظام توجيه يتيح لها تحديد أهدافها بدقة.

وانتقدت منظمات دولية غير حكومية الاستخدام المفرط لهذه الأسلحة. وأدى النزاع السوري منذ اندلاعه في منتصف مارس2011 إلى مقتل أكثر من 170 ألف شخص، بحسب ما أشار إليه المرصد.