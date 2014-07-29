13 قتيلاً من قوات النظام بتفجير نفقين في حلب

فجر مقاتلو المعارضة السورية نفقين تحت مبنى تتمركز فيه قوات نظامية في مدينة حلب اليوم الثلاثاء، ما تسبب بمقتل 13 عنصرا على الأقل من هذه القوات، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأورد المرصد في بريد الكتروني: "قتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها إثر تفجير مقاتلين من الكتائب الإسلامية نفقين أسفل مبنى قيادة الشرطة القديم في محيط قلعة حلب في حلب القديمة".

وأشار الى اندلاع اشتباكات على الإثر "لا تزال مستمرة حتى الآن" بين المقاتلين المعارضين وقوات النظام.

وتبنت "الجبهة الإسلامية"، إحدى أبرز الفصائل المقاتلة في حلب، عملية التفجير.

وجاء في بيان نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك" أنها "نسفت مركزاً لميليشيات الأسد يتحصن فيه أكثر من 50 جنديّاً وضابطاً قُرب مبنى المحافظة".

وارفقت البيان بصورة لمبنى من طبقتين أبيض اللون ترتفع منه كتلة هائلة من الغبار والدخان والشظايا.

وليست المرة الأولى التي يلجأ فيها مقاتلو المعارضة السورية الى هذا الأسلوب، لا سيما في حلب.

وقد تسبب تفجير تحت مبنى فندق كارلتون في حلب بمقتل 14 عنصرا من قوات النظام ومسلحين موالين لها.

ويتقاسم مقاتلو المعارضة وقوات النظام السيطرة على مدينة حلب التي تشهد معارك شبه يومية منذ صيف 2012.