سوريا.. عشيرة سنية تنتفض على تنظيم "داعش"

اندلعت اشتباكات عنيفة بين تنظيم "داعش" ومسلحين عشائريين سنة في شرق سوريا، تسببت بمقتل خمسة مقاتلين من "داعش" على الأقل، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس.

وأطلق أعضاء في عشيرة الشعيطات التي تشتبك مع التنظيم المتطرف حملة على موقع تويتر، تحت عنوان "الشعيطات تنتفض على داعش".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريد إلكتروني: إن مقاتلين من تنظيم داعش أقدموا أول أمس الثلاثاء، على اعتقال ثلاثة من أبناء عشيرة الشعيطات في بلدة الكشكية في ريف دير الزور.

وتابع المرصد، "متجاوزين بذلك الاتفاق الذي تم بين التنظيم وأبناء عشيرة الشعيطات والذي نص على تسليم الأسلحة لداعش والتبرؤ من قتال التنظيم مقابل عدم التعرض لأبناء هذه البلدات".

وردا على ذلك، شن مسلحون عشائريون من بلدات الكشكية وأبو حمام وغرانيج التي يقطنها مواطنون من أبناء عشيرة الشعيطات فجر الأربعاء هجوما على دورية لتنظيم داعش في بلدة أبو حمام، وعلى مقر لتنظيم الدولة في بلدة الكشكية، بحسب المرصد.

وأوضح المرصد، أن من بين القتلى الخمسة مقاتل يحمل الجنسية البلجيكية، مشيرا إلى فقدان "أمير محلي" في المعارك لا يعرف ما إذا كان أسر أو قتل.