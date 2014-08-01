ثوار سوريا يسقطون طائرة للنظام في القلمون

أعلنت كتائب المعارضة السورية المسلحة بمنطقة القلمون في ريف دمشق عن تشكيل غرفة عمليات أطلق عليها "تحرير مدائن القلمون" والتي تعتبر نقطة انطلاق كتائب الجيش الحر لتحرير مدن وقرى القلمون من قوات الأسد وميلشيا حزب الله اللبناني واستهداف النقاط العسكرية التي تتحصن بداخلها هذه العناصر وذلك حسب ما نشره المركز الإعلامي في القلمون.

وتمكنت كتائب المعارضة السورية المسلحة ضمن عملية مشتركة ونوعية ضد الأهداف العسكري لقوات النظام وميلشيا حزب الله اللبناني في مدن وبلدات القلمون الغربي، تمكن الثوار من خلالها من تحقيق انجازات عسكرية كبيرة من أهمها:

قتل العشرات من قوات الأسد وحزب الله إضافة إلى إسقاط طائرة عسكرية لجيش الأسد من نوع ميغ وتفجير دبابة واغتنام أخرى من طراز ت- 72 بالإضافة إلى اغتنام عربة شيلكا ومضاد طيران وأسلحة وذخائر متنوعة كما استطاع الثوار من تدمير ثلاثة حواجز للنظام في المنطقة.

بدورها ردت قوات النظام على تراجع قواتها و تقدم كتائب المعارضة السورية المسلحة بقصف جرود العز قصف عنيف جدا من كافة الدبابات والمدفعيات المتواجدة في مدن وبلدات القلمون باتجاه جبال الجرد.

مواقع الكترونية نقلت عن قياديين في حزب الله اللبناني قولهم: المعارك الأخيرة، شهدت تحوّل لقوات المعارضة من الدفاع إلى الهجوم، ووجّهوا ضربات موجعة للحزب، وأكد مصدر مطلع في الحزب أن "المسلحين نجحوا في هذه الضربات لأنهم يواجهوننا بسلاحنا".

والجدير بالذكر أن غرفة عمليات "تحرير مدائن القلمون" تضم كل من الفصائل العسكرية" لواء الغرباء، كتائب أحرار القلمون، جيش الإسلام، كتائب الحبيب المصطفى، كتائب أسود السنة، حركة أحرار الشام الإسلامية".