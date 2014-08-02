اعتقال سوري في بلجيكا للاشتباه بانتمائه إلى "النصرة"

اعتقلت السلطات البلجيكية سوريا يشتبه بانتمائه إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، حسب ما أعلن محاميه.

وقال المحامي توماس بكيني إن الشاب البالغ من العمر 25 عاما اعتقل الثلاثاء بعيد وصوله إلى مطار شارلروا وبحوزته جوازات سفر فرنسية مزورة وشرائح ذاكرة تتضمن صور فيديو عن أعمال قتل.

وأفاد أنه يشتبه بانتمائه إلى جبهة النصرة الناشطة في سوريا.

وأضاف المحامي أن الشاب ينفي علاقته بجبهة النصرة ويؤكد أنه صحافي سبق أن احتجز لدى جبهة النصرة قبل أن يتمكن من الفرار.

وهو وصل إلى بلجيكا قادماً من تركيا واليونان، وأكد أنه يريد التوجه إلى السويد لمتابعة دراسته الجامعية في المجال الصحافي.