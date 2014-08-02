داعش تنسحب من ثلاث قرى في محافظة دير الزور

انسحب مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" من ثلاث قرى في محافظة دير الزور شرق سوريا بعد معارك طاحنة مع إحدى عشائر المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن مقاتلي التنظيم انسحبوا من القرى الثلاث بعد أن شن مسلحون من عشيرة الشعيطات التي تقطن تلك المناطق هجوما على دورية التنظيم في بلدة ابو حمام وعلى مقرهم في بلدة الكشكية كما عمدوا الى إحراق المباني التي كان يشغلها مقاتلو التنظيم في قرية رابعة، ما دفع بمقاتلي داعش الى الانسحاب من تلك المناطق الثلاث.

وبدأت المعارك الثلاثاء بعدما أقدم التنظيم المتطرف على اعتقال ثلاثة من أبناء عشيرة الشعيطات في بلدة الكشكية في ريف دير الزور، "متجاوزين الاتفاق الذي تم بين التنظيم وأبناء العشيرة الذي نص على تسليم الأسلحة لداعش والتبرؤ من قتال "الدولة" مقابل عدم التعرض لأبناء هذه البلدات"، بحسب ما أورد المرصد.

