سوريا: براميل النظام تسحق الأبرياء في ريف إدلب

ألقى طيران النظام السوري اليوم السبت، برميلين متفجرين على قرية الناجية بريف إدلب، مما أدى لوقوع عدد كبير من القتلى وعدد آخر من الجرحى فيما يحاول أهل القرية انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أن القوات النظامية استهدفت 650 موقعا في حلب في شمال سوريا بالبراميل المتفجرة منذ فبراير، وبعد تاريخ صدور قرار دولي يدعو الى وقف استخدام هذا النوع من السلاح، ما يشكل ضعف عدد المواقع المستهدفة في فترة زمنية مماثلة تقريبا قبل صدور القرار.

وجاء في تقرير للمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي لتقييم القرار رقم 2139 الصادر في 22 فبراير، "أن الحكومة السورية تمطر براميل متفجرة على المدنيين متحدية قرارا صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي"، وأنها واصلت، لا بل زادت وتيرة القصف على حلب منذ صدور قرار مجلس الأمن".

ونقلت المنظمة عن عنصر في الدفاع المدني المحلي في حلب أن أحد الاعتداءات الأكثر دموية أخيرا حصل في حي السكري في 16 يونيو وتسبب بمقتل خمسين مدنيا، بينما تسبب قصف لحي الشعار في شرق المدينة في التاسع من يوليو بمقتل عشرين مدنيا.

ونقلت عن مركز محلي لتوثيق الانتهاكات أن 1655 مدنيا قتلوا في حلب في غارات جوية بين 22 فبراير و22 يوليو.