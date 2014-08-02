مقتل 6 إيرانيين و8 من حزب الله في حمص ودمشق

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 6 عسكريين إيرانيين موالين للنظام، إثر استهدافهم من قبل مقاتلي الجيش الحر في المنطقة الواقعة بين أم شرشوح والحولة في حمص، فيما قتل 4 عناصر من حزب الله اللبناني، إثر هجوم لمقاتلي الجيش الحر على حاجزهم في منطقة شنشار بريف حمص أول أمس.

كما تبين أن أربعة من ضمن السبعة الذين قتلوا بالقرب من قرية الجبة في ريف دمشق، هم من عناصر حزب الله اللبناني.

وفي محافظة ريف دمشق، قصفت قوات النظام ليل أمس أماكن في منطقة عدرا بالغوطة الشرقية ومدينة الزبداني ورأس المعرة بمنطقة القلمون، دون وقوع خسائر بشرية. وقصفت قوات النظام أيضا، بقذائف الهاون، مناطق في مدينتي دوما وزملكا.

ومن جهتهم، نفذ مقاتلو الجيش الحر هجوماً على حواجز لقوات النظام وحزب الله اللبناني في محيط بلدة دير عطية بالقلمون.