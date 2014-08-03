داعش يعرض عملياته القتالية للأطفال في سوريا والعراق

يتهم ناشطون سوريون تنظيم داعش بعرض عملياته الانتحارية والقتالية عبر شاشات ضخمة في الساحات، ليشاهدها المدنيون والأطفال.

وكان ناشطون من الرقة بثوا تسجيلات عدة لممارسات داعش في الرقة وسط حشود من الجماهير، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال .

ففي ساحة واقعة في الرقة شرق سوريا، حضر أهالي المدينة وبينهم عدد كبير من الأطفال لمتابعة مقاطع فيديو يبثها داعش لعمليات إعدام نفذها في وقت سابق، مستخدما شاشات عرض لهذا الغرض

ورصد الناشطون السوريون المسؤولون عن حملة "الرقة تذبح بصمت"، في إشارة لممارسات داعش، هذه الظاهرة المنتشرة في شوارع الرقة، ويتهمون داعش بتعمد عرض عمليات إعدام وصفوها بالوحشية أمام المدنيين، خاصة الأطفال.

ويحذر هؤلاء الناشطون من تأثير هذه المشاهد العنيفة على نفسية الأطفال وسلوكهم، لاسيما في ظل الظروف القاسية التي يكابدها السوريون في الرقة وفي مدن وبلدات أخرى من سوريا تشهد أعمال عنف هي الأقسى في القرن الحالي، بحسب مسؤولين غربيين.

ليس العرض عبر الشاشات وحده أسلوب داعش في التأثير على المدنيين والأطفال، فقد سبق أن بث ناشطون تسجيلات عدة ظهر فيها جموع من المحتشدين يصطفون في ساحات لمشاهدة تنفيذ داعش أحكام إعدام ميدانية على مرأى ومسمع منهم مباشرة.

كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ورصد ناشطون صوراً كهذه يظهر فيها أطفال لا تتجاوز أعمارهم الأربعة عشر عاماً يحملون أسلحة ويلوحون بأعلام تنظيم داعش.

ولعل الخوف الأكبر الآن هو على مصير أكثر من مئة وخمسة وخمسين كردياً اختطفهم داعش من عين العرب شمال سوريا في مايو الماضي أثناء عودتهم من تأدية امتحاناتهم في حلب، أطلق داعش سراح خمسة عشر منهم، مقابل إفراج مقاتلين أكراد عن مسلحين من داعش، وفر خمسة آخرون.

تحدث والد أحد هؤلاء الفارين لوسائل الإعلام، مؤكداً أن داعش يلقن الأطفال دروساً في الجهاد المتطرف، ويعرض عليهم مقاطع فيديو لتفجيرات انتحارية وعمليات إعدام ميدانية.