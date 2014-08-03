مسلحو العشائر يكبدون "داعش" خسائر كبيرة بدير الزور

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تعرض مناطق في قرية جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي لقصف من قبل قوات النظام، ما أدى لأضرار مادية.

ودارت بعد منتصف ليل أمس اشتباكات بين تنظيم داعش من طرف ومسلحي عشائر ومقاتلي الجيش الحر من طرف آخر في قريتي درني وسويدان جزيرة وبلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، حيث أسفرت الاشتباكات عن مصرع أربعة عناصر من تنظيم داعش، بينهم مقاتلان، أحدهما من الجنسية المغربية، والثاني شيشاني الجنسية، فيما لقي مسلح من العشائر مصرعه في الاشتباكات ذاتها.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل طفل نتيجة سقوط قذيفة على منزله في بلدة صبيخان التي تقع بالجهة المقابلة لبلدة أبوحمام من الجانب الآخر لنهر الفرات.

ولقي مقاتلان من تنظيم داعش من جنسيات أجنبية مصرعهما في كمين من قبل مسلحين مجهولوين في بادية بلدة بقرص بالقرب من مدينة الميادين، بينما ألقى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية استهدفت مدير مشفى بلدة الخريطة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابته بجراح.

واعتقل تنظيم داعش قياديا سابقا في لواء إسلامي، علما أنه قام بتسليم سلاحه للدولة وأعلن توبته من قبل، في حين خرجت مظاهرة في بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي دعما لعشيرة الشعيطات ومسلحي العشائر الذين يقاتلون ضد تنظيم داعش.