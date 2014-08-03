وحدات كردية تدخل من سوريا إلى إقليم كردستان

أعلن المتحدث بأسم وحدات حماية الشعب في غرب كردستان YPG ان قوات كبيرة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في غرب كردستان كردستان سوريا دخلت عبر منفذ ربيعة الحدودي الى داخل اراضي اقليم كردستان.

مشيرا إلى أن قادة وحدات حماية الشعب اجتمعت فور وصولها مع قادة البيشمركة لوضع الخطط العسكرية لمهاجمة داعش وكشف بولات جان المتحدث بأسم وحدات حماية الشعب الكردية في غرب كردستان في تصريح صحفي ان قوات كبيرة تابعة لوحدات حماية الشعب دخلت الى داخل اراضي اقليم كردستان قادمة من غرب كردستان موضحاً أن وحدات حماية الشعب دخلت فور وصولها في اجتماع مع قادة قوات البيشمركة في منطقة ربيعة الحدودية لوضع الخطط لمهاجمة داعش وكان قائد قوات سبيلك لبيشمركة كردستان قد أعلن في تصريح أن قواته بدأت بشن حملة أمنية ولن تتوقف حتى تطهير مدينة الموصل من عناصر داعش.

وأكد تجهيز البيشمركة بكل الاسلحة المطلوبة ومن ضمنها الثقيلة وقال اللواء عبد الرحمن كوريني في تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني تم تجميع قواتنا وتجهيزها بأسلحة كثيرة وثقيلة وسنهاجم مدينة الموصل ولن نتوقف حتى نتمكن من السيطرة عليها