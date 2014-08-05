الشيخ أمامة يروي قصة ما حدث لوفد هيئة العلماء بعرسال

روى الشيخ عدنان أمامة ما حدث من وقائع استهداف وفد هيئة العلماء المسلمين في عرسال.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، قال الشيخ عدنان أمامة، الذي كان برفقة وفد هيئة العلماء المتجه إلى عرسال، "الوفد تألف من 4 سيارات ترافقها سيارة إسعاف وبيك-أب"، مضيفاً "ولدى وصولنا إلى آخر حاجز للجيش وقبل دخول عرسال، تقرر إدخال سيارة واحدة فقط كان بداخلها أربعة أشخاص بينهم الشيخ سالم الرافعي، على أساس أن يفاوضوا المسلحين وبناء على مفاوضاتهم نرى إذا كنا سنلحق بهم".

وتابع "بعد نحو 10 دقائق فوجئنا بسماع إطلاق نار من مصدر مجهول وفقد اﻻتصال بركاب السيارة، إلى أن تلقينا اتصالاً من الشيخ الرافعي أفادنا بأنه أصيب إصابة طفيفة في يده، وكذلك أصيب الدكتور نبيل الحلبي إصابة طفيفة، وهما يتعالجان في مستوصف الحريري.

وكانت مواكب أمنية– عسكرية، رافقت الوفد من شتورا إلى آخر نقطة يمكن أن تصل إليها وهي الحاجز الأخير للجيش قبل الدخول إلى عرسال.