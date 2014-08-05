"داعش" يسيطر على قريتين بالريف الشرقي لدير الزور

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر تنظيم داعش استطاعت السيطرة على قريتي الجرذي الشرقي والجرذي الغربي، عقب اشتباكات دارت بينهم وبين مقاتلين ومسلحين عشائريين، وانسحاب الأخير من القريتين باتجاه بلدة أبو حمام بالريف الشرقي لدير الزور.

وقال المرصد السوري إن القتال أدى لمصرع مقاتل ومسلح من العشائر. وعلم المرصد السوري أن أهالي بلدة سويدان جزيرة بدأوا بالعودة إلى البلدة، عقب انتهاء القتال بين مقاتلين ومسلحين عشائريين من طرف وتنظيم داعش من طرف آخر.

في حين وردت معلومات عن تنفيذ عناصر تنظيم داعش لحملة مداهمات لمنازل مواطنين في قرية محميدة، بحثاً عمن سموه "مطلوبين لهم".