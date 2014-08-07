الحر يتبرأ من النصرة ويرفض ما يجري في عرسال

أكدت هيئة أركان الجيش السوري الحر أنه ليست لها علاقة بمقاتلي جبهة النصرة، وتحديداً في ما يتعلق بتدخلها العسكري في منطقة عرسال اللبنانية.

وشدد نائب رئيس هيئة الأركان، هيثم عفيسي، على أن تعاطف الجيش الحر الأساسي هو مع أكثر من 120 ألف لاجئ سوري محاصر في المنطقة.

وأشار إلى أنه يخشى أن تتم تصفيتهم بعد السماح بخروج آلاف اللبنانيين من المنطقة وعدم السماح للسوريين بالخروج.

وقال عفيسي إن جبهة النصرة ليست فصيلا من الجيش الحر، ولا توجد صلة بينهما سوى قتال نظام الأسد.

وأكد إدانته للتدخل العسكري في الداخل اللبناني، سواء من قبل الثوار أو جبهة النصرة، مشيراً إلى وجود مساعٍ للتهدئة ووقف القتال، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته.