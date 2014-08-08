نظام الأسد يمنع عودة اللاجئين الفارين من عرسال

أكد سفير نظام الأسد في العاصمة اللبنانية بيروت، علي عبدالكريم علي، ما تردد عن منع النظام دخول نحو 2000 لاجئ سوري فروا من القتال في عرسال.

وأعلن علي في تصريح له أن الأمن العام اللبناني يدقق بأوضاع النازحين في منطقة المصنع، مؤكدا أن من لا يملك دخولا شرعيا ونظاميا لا يسمح له بعبور الحدود اللبنانية.

وأضاف "لذلك نحن ندرس اللوائح الاسمية لهؤلاء بالتنسيق مع الأمن اللبناني لإيجاد مخرج لعودتهم إلى سوريا".

وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق اليوم أنباء عن منع النظام دخول 2000 لاجئ سوري فارين من القتال في عرسال إلى بلادهم.

وقالت إن الجانب السوري من حدود المصنع رفض استقبال السوريين مع العلم أن مفوضية الأمم المتحدة كانت مع قافلة اللاجئين على حدود المصنع لتسهيل أمورهم لكن السلطات السوريه رفضت دخولهم.

وشهدت الحدود اللبنانية نزوحا عكسيا للسوريين من عرسال، حيث أكد ناشطون أن هؤلاء تعرضوا للطرد القسري، في حين نقلت وكالة فرانس برس عن بعضهم أنه عاد بملء إرادته.