حرس الحدود الأردني يقتل شخصاً على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني في بيان الخميس، مقتل شخص حاول التسلل من سوريا الى المملكة برصاص حرس الحدود.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن "أحد الأشخاص حاول مساء الأربعاء اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة".

وأضاف أن "إحدى دوريات حرس الحدود تعاملت معه وطلبت منه تسليم نفسه إلا أنه لم يمتثل لنداءاتها فتم إطلاق النار عليه حسب قواعد الاشتباك المعمول بها في مثل هكذا حالات مما أدى إلى مقتله".

ولم يعط البيان اي تفاصيل أخرى حول القتيل.

وقد عززت السلطات الأردنية الرقابة على الحدود مع سوريا والتي تمتد لأكثر من 370 كلم واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني وحاكمت عددا منهم.

وتؤوي المملكة اكثر من 600 الف سوري لجأوا اليها هربا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ آذار/مارس 2011.

وأعلن حرس الحدود مطلع العام الحالي تزايد عمليات التهريب وتسلل الأفراد بين الأردن وسوريا بنسبة تصل الى 300%.

