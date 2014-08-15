داعش يعلن براءة رجل بعد إعدامه!

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر موثوقة في مدينة الميادين السورية، أن تنظيم داعش أعلن "براءة" رجل أعدمه مع آخر، في الـ6 من شهر أغسطس الجاري، عند دوار الماكف في مدينة الميادين، بتهمة " تفجير سيارة مفخخة بالقرب من حاجز للتنظيم، في منطقة الماكف بالميادين"، في الـ 13 من شهر يوليو، من العام الجاري، ما أدى لمقتل 9 رجال، ومصرع 5 مقاتلين من تنظيم داعش، من جنسيات عربية وأجنبية.

وعلم المرصد أيضاً من المصادر ذاتها، أن تنظيم داعش دفع ديَّة تقدر بخمسة ملايين ليرة سورية، لذوي الرجل الذي أعدمه، إلا أن أهله رفضوا قبول الديَّة.