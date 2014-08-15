"داعش" يرجم أحد مقاتليه لاغتصابه فتاة

قام تنظيم داعش برجم أحد مقاتليه من الجنسية التونسية، عند دوار البلعوم في مدينة الميادين، وذلك إثر "اغتصابه فتاة نازحة من مدينة دير الزور"، بحسب ما أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها تنظيم الدولة الإسلامية، بتنفيذ حد الرجم" بحق رجل، وثالث عملية رجم يقوم بها التنظيم في مناطق سيطرته في الأراضي السورية، حيث كان قد نفذ ليل الـ17 من شهر يوليو الفائت، حد الرجم بحق سيدة أرملة تدعى "ش.م.أ" والبالغة من العمر 26 سنة، وهي من مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، بتهمة "الزنا"، حيث أحضرت المرأة بعد صلاة العشاء من يوم الـ17 من يوليو، إلى السوق الشعبي بمدينة الطبقة، وتم رجمها حتى الموت.

وبعد 24 ساعة من تنفيذ حد الرجم الأول بحق السيدة الآنفة الذكر، نفذ التنظيم حد الرجم، بحق امرأة أخرى من مدينة الرقة بتهمة "الزنا"، في ساحة قرب الملعب البلدي في مدينة الرقة، حيث رجمها مقاتلون من الدولة الإسلامية حتى الموت، بعد أن أحضروا سيارة مليئة بالحجارة، وذلك بسبب عدم مشاركة أحد من الأهالي في عملية الرجم.