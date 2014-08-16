الأردن: 4 مليارات دولار تكلفة استضافة اللاجئين

قال رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور اليوم السبت إن المملكة تحملت أكثر من 4 مليارات دولار ككلفة مباشرة، لاستضافة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن "الوضع المالي للدولة بائس".

وقال النسور خلال مؤتمر صحافي إن "الأردن تكلف حتى الآن أكثر من 4 مليارات دولار بسبب اللجوء (السوري) ككلفة مباشرة"، مضيفا أن ما تلقاه من مساعدات دولية يعد "جزءا من جزء من الكلفة التي تحملها".

وأكد النسور أن "كلفة اللجوء هائلة خاصة عندما يكون لديك مليون و420 ألف لاجئ سوري مسجلين بالاسم والرقم، وما يزيد عن 220 ألف عراقي، ومليون و750 ألف فلسطيني، وما يزيد عن 20 ألف ليبي وجنسيات مختلفة أخرى".

وأشار إلى أن "هناك كلفة غير مادية مثل الكلفة الأمنية وكلفة مزاحمة الأردنيين على وظائفهم، وهناك الآفات الاجتماعية التي تأتي مع اللجوء".

ويستضيف الأردن أكثر من 600 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة يضاف إليهم نحو 700 ألف سوري آخرين دخلوا المملكة قبل مارس 2011.

وقال النسور إن "الأردن يتحمل عبئا كبيرا"، مشيرا إلى أن "الوضع المالي للدولة بائس".

وأضاف أن المملكة تعد "ثالث دولة مستضيفة للاجئين من حيث العدد المطلق، لكن من حيث نسبة اللجوء إلى عدد السكان نحن أكثر دولة مستضيفة للاجئين في العالم".

وقارب عجز موازنة المملكة لعام 2014 نحو 1,5 مليار دولار في بلد بلغ الدين العام فيه 29,6 مليار دولار.

من جانبه اعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف أن "المجتمع الدولي مقصر حتى الآن في التعامل مع اللجوء السوري".

وأشار إلى خطة تغطي السنوات الثلاث المقبلة "تتعلق بمساعدة المجتمعات المضيفة (في المملكة) في التعامل مع اللاجئين".

وقالت الأمم المتحدة في يوليو الماضي إن الأردن يحتاج إلى نحو 2,6 مليار دولار للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين حتى نهاية عام 2014.

وناشدت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي المجتمع الدولي توفير حوالي 6,5 مليار دولار (4,7 مليار يورو) لضحايا الحرب في سوريا. وهو مبلغ أكبر من ذلك الذي تعهد بتقديمه المشاركون في مؤتمر المانحين في الكويت مطلع العام الحالي والبالغ 2,3 مليار دولار.

إلا أن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا إن خطة العام 2014 مولت بنسبة 25% فقط.

وقد قدرت الأمم المتحدة كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن خلال عامي 2013 و2014 بنحو 5,3 مليار دولار.