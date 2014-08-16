داعش يصفي أكثر من 700 شخص من عشيرة سورية

قتل تنظيم "داعش" خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 700 شخص من أفراد عشيرة سنية حاولت التمرد ضده في محافظة دير الزور السورية (شرق) مع الحدود العراقية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وقال المرصد إن التنظيم "قتل خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 700 مواطن، غالبيتهم العظمى من المدنيين، في بادية الشعيطات وفي بلدات غرانيج وأبو حمام والكشكية التي يقطنها مواطنون من أبناء الشعيطات"، والتي سيطر عليها التنظيم المتطرف بشكل كامل قبل أيام، موضحاً أن "نحو مئة من هؤلاء هم من أبناء العشيرة المسلحين، في حين أن الباقين هم من الرجال المدنيين".