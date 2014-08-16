داعش يمنع تدريس الكيمياء والفلسفة في مدارس الرقة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة في مدينة الرقة، أن تنظيم داعش دعا عدداً من مديري ومدرسي المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلى اجتماع من أجل تحضير منهج إسلامي لتدريسه في مدارس مدينة الرقة وريفها.

فيما أبلغت المصادر المرصد السوري أن تنظيم داعش وعد المدرسين والمديرين بتقديم رواتب مناسبة، وذلك بعد امتناع النظام السوري إرسال رواتب الموظفين، كذلك فقد اشترط تنظيم داعش أن يكون منهاج التدريس "إسلامياً"، وأنه سيتم إضافة مواد بحسب الطلب عليها، كما سيتم مراجعة المنهاج "الإسلامي"، من قبل مختصين في "ديوان التربية" لدى التنظيم، ليتم اعتماده في وقت لاحق، في حين قام عدد من "شرعيي" تنظيم داعش بمنع تدريس مادتي الكيمياء والفلسفة في المناهج التدريسية، بحجة "عدم اعتماد المادتين على الله".

من ناحية أخرى فقد أبلغت المصادر، المرصد السوري، قيام داعش بإغلاق المعاهد في المحافظة، لعدة أسباب منها، "منع الطلاب من دراسة المنهاج الذي كان يدرَّس بالاعتماد على المناهج في فترة سيطرة النظام على المحافظة وسيطرة الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من بعدها".