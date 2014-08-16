"جبهة ثبات المقاتلة" اسم جديد في الثورة السورية

أعلنت ستة فصائل عسكرية تابعة للجيش الحر اليوم عن توحدها تحت اسم "جبهة ثبات المقاتلة" والعاملة بين محافظتي إدلب وحماة.

ونشر المكتب الإعلامي للجبهة الجديدة تسجيلاً مصوراً تم نشره على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، يعلن فيه أحد القادة العسكريين تشكيل "جبهة ثبات المقاتلة"، بقيادة العقيد موسى العكل، ونائبة المقدم أحمد العبد الله، وتم التوحد انطلاقا من إيمان الفصائل المشاركة بوحدة الصف والرغبة في العمل المشترك وتطلعاً للوصول إلى تشكيل قيادة موحدة لجميع الفصائل الثورية السورية وفق ما جاء في البيان.

وتضم الجبهة الجديدة كلاً من الألوية:

١- لواء خط النار

٢-لواء شهداء الحرية

٣- لواء مغاوير الشرق

٤- تجمع ألوية وكتائب النخبة

٥- كتائب عمر الفاروق

٦- لواء بيارق النصر

هذا.. وتم تعيين محمد الجاسم أبوعميشة قائداً عسكرياً لقطاع حماة، فيما عين غانم القرطاس قائداً لقطاع إدلب وياسين الياسين أبوبكر أميناً عاماً للجبهة.

ويأتي إعلان جبهة ثبات المقاتلة تزامناً مع تقدم لكتائب الثوار على الجبهات في ريف حماة الشمالي والغربي وصولاً إلى مطار حماة العسكري، والذي يعتبر الهدف القادم للثوار في ريف حماة.