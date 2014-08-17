سوريا.. 31 قتيلاً من "داعش" في قصف مكثف على الرقة

قتل 31 عنصراً على الأقل من تنظيم "داعش" اليوم الأحد في قصف جوي مكثف للطيران السوري على مراكز للتنظيم في محافظة الرقة (شمال)، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بريد إلكتروني "لقي ما لا يقل عن 31 عنصراً وقيادياً من تنظيم الدولة الإسلامية مصرعهم، وأصيب العشرات بجروح، جراء تنفيذ طائرات النظام الحربية 25 غارة جوية على الأقل"، بينها 14 في مدينة الرقة، أحد أبرز معاقل التنظيم الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.

وقتل تنظيم "داعش" خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 700 شخص من أفراد عشيرة سنية حاولت التمرد ضده في محافظة دير الزور السورية (شرق) مع الحدود العراقية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.