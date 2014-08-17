قتال عنيف للجيش الحر مع قوات الأسد في حلب ودير الزور

يخوض الجيش الحر قتالاً عنيفاً في دير الزور وحلب، مع قوات موالية للنظام السوري، الذي قتل أمس نحو 80 شخصاً في مختلف أنحاء سوريا.

وأفادت شبكة سوريا مباشر بسقوط قتلى وجرحى بقصف جوي طال حي الصالحين في مدينة حلب، فيما أكد ناشطون تصدي الثوار لمحاولات جيش النظام التقدم باتجاه مشفى الكندي شمال حلب.

وفي الريف أشارت الهيئة إلى اندلاع اشتباكات بين الثوار وقوات النظام قرب قرية البريج.

كما أفاد ناشطون بسيطرة الجيش الحر على منطقة مناشر السيحة غربي حماة ومقتل العديد من جنود النظام.

وأفاد مركز صدى الإعلامي باستهداف مقاتلي المعارضة مواقع تابعة لجيش النظام على أطراف مورك، وفي حمص سقط عدد من الجرحى نتيجة استهداف النظام مدينة الرستن بالقصف المدفعي، بالإضافة إلى تجدد القصف على أحياء درعا البلد في مدينة درعا بحسب الناشطين.



