قوات الأسد تشن 23 غارة جوية على الرقة وريفها

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن طيران النظام قصف قريتي السويسة والهجة بريف القنيطرة بالبراميل المتفجرة، كما شنت قوات النظام السوري 23 غارة جوية على محافظة الرقة وريفها، خلفت 11 قتيلا وعشرات الجرحى في حصيلة أولية.

وفي ريف اللاذقية، جرى قصف بالبراميل المتفجرة على قرى جبلي الأكراد والتركمان، وتمكنت كتائب الثوار من تدمير دبابة ثانية لقوات النظام في قرية البريج بريف حلب.

واستهدفت دبابات تنظيم داعش بقذيفتين الأحياء السكنية في بلدة مارع بريف حلب، كما سقط قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف هاون على مبنى المحافظة في مدينة الحسكة.

وسقط أيضا عشرات الجرحى من عناصر داعش جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل قرب بلدة باتبو بريف حلب الغربي.