سوريا.. الحر يتهم "النصرة" بإخلاء مواقع للنظام

أصدرت جبهة ثوار سوريا التابعة للجيش السوري الحر بياناً ضد جبهة النصرة، متهمةً إياها بإخلاء نقاط اشتباكها مع النظام في حلب وحماة ووادي الضيف، وحشد قواتها ومقاتليها عوضاً عن ذلك في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في جبل الزاوية وعلى البلدات الحدودية مع تركيا.

ودعا البيان جبهة النصرة لترك جبل الزاوية لأهله، وختم برسالة تهديد تعتبر بمثابة إعلان مبدئي للحرب على جبهة النصر.

يأتي هذا على خلفية قول جبهة ثوار سوريا إن أخطر ما فعلته النصرة، هو سحب مقاتليها من داخل مدينة حلب، في وقتٍ استغل النظام السوري هذا الفراغ ليتقدم.