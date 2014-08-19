6000 مقاتل انضموا لداعش خلال شهر

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن ما يربو على 6000 مقاتل انضموا إلى تنظيم داعش في سوريا الشهر الماضي، في أسرع وتيرة لتوسع التنظيم إلى الآن.

وأشارت تقديرات سابقة إلى أن عدد مقاتلي التنظيم حوالي 15 ألفاً. وقال رامي عبدالرحمن، مؤسس المرصد السوري لرويترز، إن أكثر قليلاً من ألف مقاتل من الأجانب، والباقون من السوريين.

يأتي هذا في وقت بلغت انتهاكات هذا التنظيم حداً لا يمكن تصوره من إعدامات وقتل وصلب في عدد من المناطق التي سيطر عليها، لاسيما في الرقة وبعض المناطق العراقية التي تقطنها الأقليات.