واشنطن تحظر عبور جميع الطائرات الأميركية فوق سوريا

حظرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية على جميع شركات الطيران الأميركية التحليق فوق سوريا، قائلة إن الصراع المستمر في البلد الذي تعصف به حرب أهلية يشكل "تهديداً خطيراً محتملاً".

وكانت إدارة الطيران الاتحادية أصدرت في السابق إخطاراً نصحت فيه جميع شركات الطيران الأميركية بتفادي الطيران فوق سوريا. وتلزم القاعدة الجديدة شركات الطيران بالاتصال بالإدارة قبل العمل في المجال الجوي السوري. وقالت الإدارة إن هذه الخطوة اتخذت بعد إجراء "تحديث لتقييم المخاطر" وفي ضوء قلة عدد شركات الطيران الراغبة في العمل في المجال الجوي السوري.

وأضافت الإدارة في بيان: "معروف أن المجموعات المتطرفة المسلحة في سوريا بحوزتها أسلحة مضادة للطيران، يمكن أن تشكل خطراً على الطيران المدني". ولفتت إلى أن "مجموعات المعارضة نجحت في السابق في إسقاط طائرات عسكرية سورية بواسطة هذا النوع من السلاح خلال النزاع" المستمر في سوريا منذ قرابة ثلاث سنوات ونصف.

إلى ذلك، أوضح البيان أن قرار المنع يشمل "كل الشركات الأميركية وكل المشغلين التجاريين"، من دون أن يوضح عدد الرحلات التي ستتأثر بهذا القرار.

وعلى غرار العراق، تقع سوريا على خط تسلكه الطائرات أثناء رحلاتها بين أوروبا والشرق الأوسط أو آسيا.