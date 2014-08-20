"وطن" تجمع 300 ناشط سوري بمؤتمر "نرسم مستقبلنا"

يجتمع 300 ناشط سوري، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة السورية والدولية، في مدينة إسطنبول التركية في الفترة ما بين 21-23 من أغسطس/آب الجاري، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لمنظومة وطن، والذي يحمل شعار "نرسم مستقبلنا".

وبحسب القائمين على منظومة وطن فإن المؤتمر "فرصةً للمنظمات المحلية والعالمية، إلى جانب الحكومات والسفارات من مختلف أنحاء العالم، لتجدد وتعزز تواصلها مع الجهات الفاعلة في الداخل السوري".

وسيشمل المؤتمر ورشات عمل تتوزع ما بين المجالات الإغاثية والفكرية والتنموية والإعلامية والاقتصادية، إلى جانب ورشات عمل ودورات تدريبية ذات طابع أكثر تخصصيةً، كإدارة العمل المدني في مناطق الصراع المسلح والدعم النفسي عبر العلاج باللعب للأطفال.

يذكر أن نواة العمل التي بدأت عام 2006 انتهت بتشكيل منظومة وطن في حزيران من عام 2012، لتضم المنظومة سبع مؤسسات مختلفة الاختصاصات إعلامية وإغاثية.





