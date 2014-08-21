سوريا.. 13 غارة جوية على مدينة الطبقة وريفها بالرقة

أفادت شبكة "سوريا مباشر" أن تنظيم "داعش" استهدف بسيارتين مفخختين الباب الرئيسي لمطار الطبقة العسكري في ريف الرقة الغربي.

كما أفاد ناشطون أن 13 غارة جوية استهدفت حتى الآن مدينة الطبقة وريفها في الرقة، وغارة واحدة استهدفت غرب المدينة.

وفي ريف دمشق قالت المعارضة إنها سيطرت على المنطقة المحيطة بإدارة المركبات من جهة مدينة حرستا في الغوطة الشرقية.

يأتي ذلك فيما تحدث ناشطون عن قصف جوي طال بساتين بلدة المليحة وعين ترما في الغوطة الشرقية.

وجنوباً أكدت شبكة "سوريا مباشر" استمرار القصف الجوي على أحياء درعا البلد في مدينة درعا.

وإلى حلب تجددت الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام في محيط فرع المخابرات الجوية في حي جمعية الزهراء غرب حلب.

كما قصفت قوات النظام المنطقة القريبة من مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي المحاصر من قبل "داعش".

