سلسلة من الغارات الجوية تستهدف حماة وإدلب ودير الزور

شن الطيران الحربي السوري سلسلة من الغارات الجوية استهدفت بلدات وقرى في ريف حماة الشرقي والشمالي وكفر نبل بريف إدلب، فضلاً عن مدينة البوكمال وبلدة الموحسن في دير الزور.

وأفاد الناشطون بأن بلدة منبج في ريف حلب، شهدت قصفاً بالقنابل العنقودية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

هذا وتدور معارك طاحنة في مطار الطبقة العسكري في الرقة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة لقوات النظام.

من جانبه، أعلن الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام مقتل اللواء عدنان عمران رئيس أركان إدارة الدفاع الجوي في المليحة بريف دمشق.

وتحدث ناشطون عن إعدام ثلاثة من الضباط الطيارين في مطار حماه العسكري بعد رفضهم تنفيذ الأوامر.

في المقابل، أفاد الناشطون ببدء سريان الهدنة التي أبرمت بين النظام وممثلين عن الفصائل المقاتلة في حي القدم والعسالي بدمشق.

بينما يواصل نظام الأسد قصفه لحي جوبر الدمشقي، توصل محافظ العاصمة وقائد قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام إلى اتفاق تهدئة مع الجيش الحر في جنوب دمشق.