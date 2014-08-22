شيخ عقل دروز لبنان لدروز سوريا: لا تنجروا للتحريض

دعا "شيخ عقل" طائفة الموحدين الدروز في لبنان، نعيم حسن، أبناء الطائفة في سوريا لعدم الانغماس في ما سماه "حمام الدم السوري"، وطالبهم بممارسة ضبط النفس.

وجه شيخ العقل حسن نداء "من القلب والعقل" إلى أبناء الطائفة، خصوصا في سوريا، أكبر فيهم "تمسكهم بتقاليدهم وعاداتهم النبيلة، وسيرهم على نهج السلف الصالح"، وحيا فيهم "روح الجيرة الحسنة"، مشددا على "أهمية أن يحافظوا على هذه المبادئ التي تميزهم في تاريخهم وحاضرهم، وهي الذخيرة والوصية لمستقبلهم".

وجاء في نداء حسن: "أمام ما يجري من أحداث أليمة يسعى البعض إلى توريط الموحدين الدروز فيها في الداخل السوري أو غيره، فإن الحكمة تقتضي من أبناء الطائفة عدم الانجرار إلى أي شكل من أشكال التحريض والتوتر بينهم وبين أبناء وطنهم، وأن يعملوا بما تمليه عليهم تعاليم الدين الإسلامي والقيم التوحيدية، وأن يواظبوا على ما هم عليه من ابتعاد حكيم عن الانغماس في حمام الدم السوري، ويمارسوا أعلى درجات ضبط النفس، ويبذلوا جهودا مضاعفة في سبيل حقن الدماء".

وكان النظام السوري سعى قبل أيام إلى إشعال فتنة بين الدروز وجيرانهم من البدو وسكان القرى الحورانية، مستخدما بعض المشايخ لشحن نفوس الدروز طائفيا، وهو ما نجم عنه اقتتال سقط فيه حوالي 15 شخصا من الطائفة الدرزية، نصفهم تقريبا من المشايخ الذين تولوا التحريض.