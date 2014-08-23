واشنطن مستعدة "للتحرك" ضد "داعش" بسوريا حال تهديدها

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، أن واشنطن مستعدة لـ"التحرك" في حال حصول أي تهديد لمصالح الولايات المتحدة، بحسب البيت الأبيض الذي قال إنه يدرس بجدية إمكانية شن ضربات عسكرية على مسلحي تنظيم "داعش" في سوريا.

وحذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من خطر تنظيم "داعش"، معتبرة أن القيام بعمليات في سوريا قد يكون ضروريا بعد أن كبحت الضربات الجوية في الأسابيع الأخيرة تقدم المجموعة الناشطة في العراق.

وكان البيت الأبيض أعلن، أمس الجمعة أيضا، أنه قد يكون من الضروري القيام بضربات جوية في سوريا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن بن رودس، مساعد مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، قوله: "إذا رأينا مؤامرة ضد الأميركيين، وتهديدا للولايات المتحدة من أي جهة كانت فإننا مستعدون لاتخاذ تدابير ضد هذا التهديد".

وأضاف: "كررنا ذلك مرات عدة: إذا هاجمتم أميركيين، فسنطاردكم أينما وجدتم. وهذا ما سيقود تخطيطنا في الأيام المقبلة".

ومن جهته، أوضح مسؤول عسكري أميركي للصحيفة نفسها أن تحضير ضربات على "أهداف هامة جدا" وشخصيات من الحركة قد يتطلب بين "ساعة وأسبوع". وأضاف: "إذا تعلق الأمر بمعسكرات تدريب، فبإمكاننا القيام بذلك قريبا جدا".

ذكر أنه إذا أرادت واشنطن إطلاق ضربات عسكرية في سوريا، فذلك يعني تعديلا في موقفها الحذر من النزاع السوري.

