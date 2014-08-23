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50 حالة اختناق و3 قتلى في استهداف عربين بريف دمشق

المصدر: دبي - قناة العربية
دمار في حماة "أرشيفية"
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في التطورات الميدانية السورية، ذكرت وكالة "سوريا برس" للأنباء أن أكثر من 50 حالة اختناق وثلاثة قتلى في صفوف الثوار نتيجة استهداف جيش النظام لمدينة عربين في ريف دمشق أثناء الاشتباكات الجارية قرب إدارة الدفاع الجوي.

وجرت اشتباكات عنيفة مع قوات النظام على محاور في مدينة محردة الموالية للنظام بريف حماة، فيما ألقى النظام برميلين متفجرين على محيط المستشفى الكندي شمال مدينة حلب.

ودمر الجيش الحر دبابة لقوات النظام في محيط سجن حلب المركزي، كما استهدف الجيش الحر بصواريخ "غراد" قوات النظام في بلدة الربيعة بريف حماة الغربي.

وشنت قوات النظام غارات جوية بالقنابل العنقودية على محيط مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة.

وسقط قتلى وجرحى من قوات النظام خلال الاشتباكات في محيط بلدة الشيحة في ريف حماة الغربي.

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#سوريا, #دمشق, #حمص, #حلب, #حماة, #الجيش الحر, #بشار الأسد, #الكيمياوي

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