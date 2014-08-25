الثوار يسيطرون على 5 حواجز في الزبداني خلال 48 ساعة

سيطرت كتائب المعارضة المسلحة بشكل كامل على 5 حواجز كانت تابعة للنظام السوري خلال الـ48 ساعة الأخيرة، ومنها حاجز الشلاح، أحد أهم الحواجز وأصعبها في مدينة الزبداني بريف دمشق الشمالي، بحسب موقع "كلناء شركاء".

وسيطروا أيضا على حاجز زعطوط الذي يبعد مسافة تقدر بـ150 مترا عن حاجز الشلاح الفاصل بين مدينتي بلودان والزبداني، وحاجز النقطة الثانية، وحاجز الكرزات، وحاجز النقطة المتقدمة في الجبل الشرقي بمدينة الزبداني.

وقال أبو حمزة الدمشقي، الناشط الإعلامي والناطق باسم المركز الإعلامي السوري "إن مسلحي المعارضة تمكنوا من قتل 25 جنديا من عناصر حاجز الشلاح والحواجز الـ4 الباقية، وأسر اثنين من ضباط جيش النظام مع عناصرهم على حاجز الشلاح".

وتقدر خسارة جيش الأسد بالنسبة للآليات الثقيلة، بحسب الدمشقي، بـ7 دبابات، سيطر الثوار على اثنتين منها، ودمروا خمساً، إضافة إلى سيطرتهم على مدفعية فوزديكا وناقلة جند BMB وأسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة.