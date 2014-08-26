أميركا: نجهز خيارات عسكرية في سوريا ضد داعش

قال الجيش الأميركي إن الولايات المتحدة تجهز الخيارات العسكرية من أجل الضغط على داعش في الأراضي السورية ولكن مسؤولين أكدوا أنه لم يتخذ بعد أي قرار بتوسيع العمل العسكري الأميركي عن الضربات الجوية المحدودة الجارية في العراق.

وسعى الرئيس باراك أوباما حتى الآن لحملة عسكرية محدودة في العراق تركز على حماية الدبلوماسيين الأميركيين والمدنيين الواقعين تحت تهديد مباشر. ولكن المسؤولين لم يستبعدوا تصعيد العمل العسكري على تنظيم الدولة الإسلامية الذي زاد من تهديداته العلنية للولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي قال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية إنه لا بد في نهاية المطاف من التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية "على جانبي حدود غير موجودة في واقع الأمر حاليا" بين العراق وسوريا.

وأكد المتحدث باسم ديمبسي اليوم الاثنين أن الخيارات ضد الدولة الإسلامية ما زالت قيد الدراسة وشدد على الحاجة إلى تشكيل "تحالف من الشركاء الإقليميين والأوروبيين القادرين".

وأضاف الكولونيل إد توماس أن ديمبسي "يجهز مع القيادة المركزية خيارات التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية في كل من العراق وسوريا عبر مجموعة من الأدوات العسكرية بما في ذلك الضربات الجوية.. الخلاصة هي أن قواتنا في موضع جيد لإقامة شراكة مع حلفائنا الإقليميين ضد داعش."

وأكد مسؤولان أميركيان آخران تجهيز خيارات توجيه الضربات ضد الدولة الإسلامية في الأراضي السورية. وقال أحدهما إن التخطيط للأمر جار منذ أسابيع.

ولكن لم يقل أي من المسؤولين ما يفيد بأن العمل العسكري وشيك، وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع طلب عدم الإفصاح عن اسمه "لم نتخذ هذا القرار بعد."

ودعا الجمهوريون يوم الأحد إلى عمل أميركي أكثر عنفا لهزيمة متشددي الدولة الإسلامية في سوريا والعراق متهمين أوباما بانتهاج سياسات أخفقت في إحباط تهديدات جديدة محتملة على الأراضي الأميركية.

وقال توماس إن ديمبسي يعتقد أنه لا بد من ممارسة ضغط على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وأن هزيمة الجماعة تستلزم جهدا متواصلا على مدى زمني طويل "وأكثر بكثير من (مجرد) عمل عسكري".

وعلى الرغم من أن الحملة الجوية الأميركية التي بدأت الشهر الماضي ألحقت بداعش بعض النكسات فإنها لا تعالج مشكلة أعمق هي الحرب الطائفية التي أذكتها هذه الجماعة بهجماتها على الشيعة.