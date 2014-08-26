قوات الأسد تكثف غاراتها على مناطق في ريف حلب الشمالي

تكثف قوات النظام قصفها الجوي على مناطق يسيطر عليها "داعش" في ريف حلب الشمالي. تلك الغارات خلفت عدداً كبيراً من الضحايا خصوصاً في مرج دابق.

في الوقت ذاته، أعلنت قوات المعارضة رسمياً خوض معركة "نهروان الشام" في ريف حلب الشمالي في مواجهة "داعش".

المقاتلون سيطروا على تلة الشهيد في جبل عزان بريف حلب الجنوبي بعد اشتباكات خلفت قتلى من الجانبين كما شنوا هجوماً على مقار قوات الأسد في حي الراموسة بحلب.

بدوره شن سلاح الجو التابع لقوات النظام عدداً من الغارات على أحياء مساكن هنانو وكرم حومد والميسر وباب النيرب وظهرة عواد راح ضحيتها مدنيون.

الغارات الجوية استهدفت أيضاً بلدة أورم الكبرى ومحيط الفوج 46 في ريف حلب الغربي.

كما تعرضت بلدات حريتان وإعزاز في ريف حلب الشمالي ومسكنة في الريف الشرقي لقصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ.

وألقت مروحيات النظام برميلاً متفجراً استهدف مبنى سكنياً في قرية مرج دابق، وبين القتلى نساء وأطفال.

بينما تحدثت مصادر المعارضة عن انفجار سيارة مفخخة على مقربة من معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا ما أسفر عن عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

وأسفر الحادث أيضاً عن تدمير خمس سيارات واستنفار من الجانب التركي للمعبر.

في الأثناء تدور اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام في محيط سجن حلب المركزي وقرية البريج بريف حلب.

