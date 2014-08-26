موفد الأسد يفشل في إقناع شخصية منشقة قبول منصب رفيع

قال مصدر سوري معارض إن موفداً شخصياً لرأس النظام السوري بشار الأسد التقى في العاصمة الفرنسية شخصية عسكرية سورية رفيعة منشقة عن النظام لإقناعها بالعودة إلى سوريا وتسليمها منصباً رفيعاً، الأمر الذي رفضته هذه الشخصية العسكرية بشدة.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن المصدر إن "الهدف من زيارة موفد غير رسمي للنظام إلى باريس بشكل غير معلن هو لقاء شخصية عسكرية رفيعة منشقة لإغرائها بالعودة وتسليمها منصباً رفيعاً، فيما يبدو أنه استشعار من النظام بأن هذه الشخصية يمكن أن تلعب دوراً هاماً في المرحلة المقبلة، لكن كلاماً قاسياً سمعه الموفد السوري من الضابط المنشق، وفق تأكيده.

وأضاف المصدر: "علمنا أن اللقاء كان فاشلاً، وقد رفض الضابط المنشق عرض النظام، ولم يسفر هذا اللقاء عن أي نتيجة"، وتابع: "هذه الشخصية العسكرية المنشقة ونتيجة رفضها المشاركة بالقمع والقتل تعرضت لأربع محاولات اغتيال سابقة من النظام باءت بالفشل، وهي تعرف تركيبة النظام وخططه وخداعه، وترفض الحل الحربي الذي انتهجه النظام، ولا شك أن النظام بدوره يُدرك أن عودته إلى سوريا ستعيد ثلاثة آلاف ضابط منشق مقرب منه، وفق قوله.





