اشتباكات بين الجيش الحر وقوات الأسد بمخيم باليرموك

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية باندلاع اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام على جبهة المثلث بمخيم اليرموك، فيما واصلت قوات النظام قصف بلدات في ريف دمشق بمختلف أنواع الأسلحة.

وتستمر مأساة السوريين ما بين دمار منازلهم وممتلكاتهم وما بين سفك دمائهم على يد قوات النظام، ففي حي برزة الدمشقي قتل وجرح مدنيون في إطلاق نار قناصة من حواجز قوات النظام.

وبحسب الهيئة العامة للثورة السورية فإن اشتباكات اندلعت بين الجيش الحر وقوات النظام في بساتين مدينة المليحة بريف دمشق فيما قصفت تلك القوات بلدة الطيبة بريف دمشق الغربي.

وفي محافظة حماة، دك الجيش الحر مواقع قوات النظام بالمدفعية والصواريخ في مدينة محردة بريف حماة وأوقع عدداً من الإصابات في صفوف قوات النظام.

وقالت شبكة شام الإخبارية إن قوات النظام قصفت حي الوعر في حمص بالدبابات وقذائف الهاون محدثة خسائر في الممتلكات.

كما واصلت قوات النظام إلقاء البراميل المتفجرة على أحياء مساكن هنانو والإنذارات والشيخ نجار في حلب، وبراميل متفجرة أخرى على قرى بريف اللاذقية.

وأفادت لجان التنسيق المحلية باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط معسكر القرميد، فيما قامت تلك القوات بقصف بلدة الرامي في جبل الزاوية بقذائف الهاون.

كما سجلت اشتباكات بين قوات النظام وقوات المعارضة على طريق نوى الشيخ مسكين في درعا.

