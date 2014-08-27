بالصور.. غنائم "داعش" بعد سقوط مطار الطبقة السوري

نشر حساب قريب من "داعش" على موقع التواصل "تويتر" صوراً حصرية عن مطار الطبقة تظهر عدد القتلى من الجيش السوري إضافة إلى عدد الأسرى.

وأظهرت الصور سيطرة "داعش" على عتاد ومخازن أسلحة متوسطة إضافة إلى طائرة "سوخوي".

يذكر أن مسلحي "داعش" كانوا قد أحرزوا نصراً أخيراً بسيطرتهم على مطار الطبقة العسكري، آخر معاقل النظام السوري في محافظة الرقة الحدودية في شمال سوريا، ليتفرد بالسيطرة على أول محافظة سورية بكاملها تقريباً.

وجاء ذلك بعد سلسلة هجمات على مطار الطبقة العسكري انتهت بانسحاب قوات الأسد من المطار. وقتل في المعركة التي استمرت خمسة أيام 195 جندياً سورياً و346 مقاتلاً من "داعش"، بحسب وكالات الأنباء.